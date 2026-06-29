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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معسكر منتخب مصر .. عودة حسام عبدالمجيد وحمدي فتحي وتعليمات خاصة للدفاع

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

بدأ منتخب مصر الإستعداد لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا باستضافة مشتركة مع كندا والمكسيك.

وحسب مراسل أون سبورت فإن حسام حسن ركز مع أفراد الوسط والدفاع، على طول قامة لاعبي أستراليا وإجادتهم للكرات العرضية فيما لم يشارك محمد صلاح في مران اليوم، وخاض تدريبًا في الجيم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام إيران.

وشارك حسام عبد المجيد في المران الجماعي بقناع الوجه بعد موافقة الفيفا بعد غيابه عن المباراة السابقة أثر أصطدامه في الوجه خلال مباراة نيوزيلندا.

وتخطى حمدي فتحي الإصابة في فترة بسيطة، بسبب الحماس والرغبة في المشاركة وفق تصريحات مراسل القناة.

وشارك هيثم حسن بصورة طبيعية، وأشار المراسل إلى أنه لاعب هادئ وقليل الكلام ومش بتاع مشاكل

واختتم المراسل تصريحات مشيد بالجالية العربية في ولاية تكساس، مشيرا إلى أنها تتهافت على شراء التذاكر، وتدعم المنتخب بقوة

منتخب مصر أستراليا كأس العالم 2026 حسام حسن محمد صلاح

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