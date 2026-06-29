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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو: خبرات لاعبي الأهلي تمنح منتخب مصر شخصية الأبطال في كأس العالم

ريبيرو
ريبيرو
إسراء أشرف

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الحالي لفريق أيه آي كيه سولنا السويدي، إعجابه بالمستويات التي يقدمها منتخبا مصر وجنوب إفريقيا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما يقدمه المنتخبان يعكس تطور الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وأكد ريبيرو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لم يتفاجأ بما يقدمه منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق هجوميًا، مضيفًا أن العالم بدأ يكتشف الجودة الحقيقية للاعبي جنوب إفريقيا، خاصة بعد الأداء الذي ظهروا به في البطولة.

وأوضح المدرب الإسباني أن منتخب جنوب إفريقيا يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات والسرعات الكبيرة، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه الثنائي أبوليس وموفوكينج، مؤكدًا أن الأخير كان يستحق الاحتراف في أوروبا منذ فترة، كما توقع انتقال عدد من لاعبي المنتخب إلى الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وعن منتخب مصر، أشاد ريبيرو بالأداء الذي قدمه الفراعنة أمام بلجيكا، مؤكدًا أن المنتخب ظهر بشخصية قوية وطموح كبير، لافتًا إلى أن اعتماد المنتخب على عدد كبير من لاعبي الأهلي يمنحه خبرات كبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى والضغوط الجماهيرية.

وأشار إلى أن لاعبين مثل محمد صلاح، عمر مرموش، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، وياسر إبراهيم يمتلكون الشخصية والخبرة اللازمتين للتألق في المونديال، معتبرًا أنهم قادرون على قيادة المنتخب لتحقيق نتائج مميزة.

واختتم ريبيرو حديثه بالإشارة إلى تجربته السابقة مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن تدريب الفريق يمثل تحديًا استثنائيًا بسبب الضغوط الكبيرة، موضحًا أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى الفوز وحصد البطولات، وهو ما يجعل المهمة من أصعب التجارب لأي مدرب.

خوسيه ريبيرو ريبيرو مدرب الأهلي السابق منتخب مصر كأس العالم

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