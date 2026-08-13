المبعوث الأممي إلى اليمن: ندعو إلى وقف الهجمات على السفن في باب المندب

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى وقف الهجمات التي تنطلق من اليمن على السفن في باب المندب والبحر الأحمر.



وقال المبعوث الأممي إلى اليمن في كلمته في جلسة لمجلس الأمن، :" على الأطراف اليمنية التفاوض بدلا من القتال".

وتابع المبعوث الأممي إلى اليمن:" الصراع في اليمن قد يتمدد إلى المنطقة بأكملها".

وفي وقت سابق، كشف مصدر عسكري يمني أن القوات البحرية وخفر السواحل في الجيش اليمني نجحت في تدمير زوارق حوثية في الساحل الغربي لليمن ، مشيرا إلى أن أحد الزوارق كان محملا بمعدات لإطلاق المسيّرات في الساحل الغربي.

وبيًن المصدر في تصريحات له ، أن قوات البحرية في قطاع باب المندب اشتبكت مع تشكيلة زوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي ودمرت 3.