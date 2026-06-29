ريبيرو يشيد بمنتخب مصر: الفراعنة يلعبون بحماس.. ولاعبو الأهلي سر التألق

وجه خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للأهلي، رسالة بشأن منتخب مصر، بعد الأداء المميز الذي يقدمه بكأس العالم 2026.

وقال ريبيرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "استمتعت حقًا بمباراة مصر ضد بلجيكا، لأنهم لعبوا بحماس وطموح كبيرين ".

وأشار ريبيرو بثناء في حديثه إلى أن جزءًا كبيرًا من قوام منتخب مصر يأتي من الأهلي، قائلًا: "إنهم لاعبون على مستوى عالٍ جدًا، ذوو خبرة كبيرة، ومعتادون على اللعب تحت ضغط كبير".



خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا يوم 3 يوليو المقبل في دور الـ32 لكأس العالم 2026.

شهدت التدريبات عودة حسام عبد المجيد وشارك حمدي فتحي في جزء من المران ، بينما أدي محمد صلاح و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح تدريبات علاجية .