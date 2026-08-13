جنات تتصدّر منصات الاستماع وتخطف الأضواء بإطلالتين في كواليس «اللي فاتوا» | شاهد

تواصل النجمة المغربية جنات تأكيد حضورها في صدارة المشهد الغنائي بعد أن حققت أغنيتها الجديدة "اللي فاتوا" قفزة سريعة إلى قوائم الأكثر استماعاً على منصات الموسيقى وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات من طرحها وسط تفاعل جماهيري واسع .



وفي إطار الترويج للعمل خاضت جنات جلسة تصوير خاصة جسدت الطابع العاطفي الدرامي للأغنية، وظهرت فيها بإطلالتين متباينتين تعكسان حالتي النص الموسيقي.

ففي الإطلالة الأولى تظهر بلوك نهاري هادئ وأنيق يعكس البساطة والوضوح.

والإطلالة الثانية فستان سهرة باللون الأخضر الفسفوري من توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ضمن مجموعته التى عرضت في أسبوع الموضة الباريسي لموسم ربيع وصيف 2026.

واكتملت الرؤية البصرية للجلسة بلمسات مكياج خبيرة التجميل الليبية د. جويرة طالب وتصفيف شعر محمد عبده "عبقرينو"وعدسة المصور سامح سليم واديتور حسام محمد.



وشهدت الكواليس حضور عدد من صناع الأغنية، في مقدمتهم الشاعر والملحن مصطفى شكري، في تأكيد على روح العمل الجماعي التي قادت "اللي فاتوا" إلى صدارة الاستماع وهي كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي أحمد أمين وميكس وماستر محمد جودة وإدارة أعمال ميرا أمير.

وتعود سرعة انتشار الأغنية إلى بساطة كلماتها وقرب لحنها من الجمهور، وهو ما جعلها تتحول خلال أيام إلى واحدة من أكثر الأعمال تداولاً عبر منصات البث.

وتستعد جنات لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس 14 أغسطس 2026 في الساحل الشمالي، ضمن موسم حفلات صيف 2026 ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من أبرز أعمالها، إلى جانب أداء مباشر لـ "اللي فاتوا" التي يتوقع أن تحقق تفاعلاً جماهيرياً لافتاً على المسرح.