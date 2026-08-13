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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إشادات الجمهور.. أحمد جمال سعيد: «كلامكم فرّح قلبي»

النجم أحمد جمال سعيد
النجم أحمد جمال سعيد
أوركيد سامي

حصد الفنان أحمد جمال سعيد إشادات واسعة من الجمهور خلال الفترة الأخيرة، بعد تفاعل عدد من متابعيه مع أدائه في أعماله الفنية، مشيدين بموهبته وقدرته على تقديم الشخصيات المتنوعة، مؤكدين أن حضوره الفني يزداد قوة مع كل تجربة جديدة.

وتنوعت تعليقات الجمهور حول أداء أحمد جمال سعيد، حيث وصفه أحد المتابعين بأنه «شاطر جدًا وموهوب ومش واسطة»، بينما أشار متابع آخر إلى مشاركته في مسلسل «راية وسكينة» منذ بداياته الفنية، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على أدوار بطولة خلال الفترة المقبلة.

كما ركزت تعليقات أخرى على التطور الواضح في أداء أحمد جمال سعيد، خاصة مع تنوع الشخصيات التي قدمها خلال مشواره، وهو ما دفع الفنان إلى التفاعل مع رسائل جمهوره والرد عليها بكلمات تحمل الكثير من الامتنان والتقدير.

وكتب أحمد جمال سعيد ردًا على إشادات الجمهور: «والله العظيم إن كلامكم ده فرح قلبي أوي بجد ومش عارف أرد أقول إيه ولا أكتب إيه، اللهم لك الحمد والشكر على كم الكلام الجميل والحب ده، شكرًا ليكم جميعًا من كل قلبي».

ويأتي هذا التفاعل بعد النجاح الذي حققه أحمد جمال سعيد من خلال حكاية «بتوقيت 2028»، ثاني حكايات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، والتي شارك في بطولتها إلى جانب هنادي مهنا، ويوسف عثمان، ونانسي هلال، والعمل من تأليف نسمة سمير وإخراج خالد سعيد.

وجسد أحمد جمال سعيد خلال أحداث الحكاية شخصية «مازن»، رجل أعمال يمتلك شركة لإنتاج البودكاست، ومتزوج من «داليدا» التي تجسدها هنادي مهنا، وتدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء والزملاء الذين تجمعهم علاقات قوية تمتد لسنوات، قبل أن تتغير حياتهم مع دخول الأحداث في مسار مختلف يرتبط بالسفر عبر الزمن.

وتبدأ الأحداث عندما تجد «داليدا» نفسها أمام تجربة غريبة تنقلها من عام 2026 إلى عام 2028، لتكتشف مجموعة من التفاصيل والأحداث المرتبطة بحياتها الزوجية وعلاقتها بالمحيطين بها، وهو ما يدفعها إلى إعادة النظر في كثير من الأمور التي كانت تظن أنها تعرف حقيقتها.

وتتطور الأحداث مع تصاعد الشكوك حول وجود خيانة، قبل أن تتكشف الحقائق تدريجيًا على مدار الحلقات الخمس للحكاية، وصولًا إلى نهاية تحمل مفاجأة، حيث تعود «داليدا» مرة أخرى إلى عام 2026، لتجد نفسها أمام نقطة البداية من جديد.

وحقق «بتوقيت 2028» تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور، كما تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة Watch It، بالتزامن مع تصاعد الأحداث وتفاعل المشاهدين مع تطورات القصة والنهاية المفاجئة، وهو ما انعكس على الإشادات بأداء أبطال الحكاية، ومن بينهم أحمد جمال سعيد.

النجم أحمد جمال سعيد اخبار الفن نجوم الفن

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