نادي راسينج سانتاندير الإسباني يتعاقد مع كابتن منتخب مصر للشباب محمد هيثم

أعلن نادي راسينج سانتاندير الإسباني تعاقده رسميًا مع كابتن منتخب مصر للشباب محمد هيثم، قادمًا من نادي إشتوريل برايا البرتغالي، ليواصل النادي تدعيم صفوفه بالمواهب المصرية.

وتعد صفقة محمد هيثم الثانية للنادي هذا الصيف، بعدما نجح في وقت سابق في التعاقد مع المهاجم المصري الشاب بلال عطية.

منتخب مصر للشباب

وجرت مراسم توقيع العقود في القاهرة، بحضور جونزالو كولسا المدير الرياضي لنادي راسينج سانتاندير، وعمر نائل مدير التعاقدات والعلاقات بالنادي، الذي لعب دورًا محوريًا في إتمام الصفقة.

ومن المقرر أن ينضم محمد هيثم إلى معسكر إعداد الفريق يوم 20 يوليو المقبل، على أن يبدأ مشواره مع فريق تحت ٢٣ عام استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأعرب اللاعب عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن انتقاله إلى راسينج سانتاندير جاء بعد فترة طويلة من متابعة النادي لمستواه خلال مشاركاته مع إشتوريل برايا في الدوري البرتغالي. كما أشار إلى أنه تلقى عدة عروض من أندية في النرويج والبرتغال وسويسرا، إلا أنه فضّل الانتقال إلى إسبانيا، إيمانًا منه بأنها تمثل البيئة الأنسب لتطوير مستواه ومواصلة مسيرته الاحترافية.

ويُذكر أن محمد هيثم سبق له تمثيل أندية الأهلي والزمالك، قبل انتقاله إلى نادي إشتوريل برايا البرتغالي مطلع الموسم الماضي، ليواصل الآن رحلته الاحترافية عبر بوابة الكرة الإسبانية.