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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: تريزيجيه يقترب من الدوري السعودي.. وإبراهيم عادل الأقرب لتعويضه في الأهلي

تريزيجية
تريزيجية
باسنتي ناجي

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محمود حسن تريزيجيه بات قريبًا من الرحيل عن النادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد، والانتقال إلى الدوري السعودي.

تريزيجية 

وأضاف عامر أن إبراهيم عادل يُعد المرشح الأقرب لتعويض تريزيجيه في مركز الجناح الأيسر بالفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تريزيجيه كان حزينًا بسبب موافقة إدارة الأهلي على رحيله، لكنه أوضح أن اللاعب هو من طلب المغادرة، وأن الإدارة استجابت لرغبته، قبل أن يختتم رسالته قائلًا: “بتمنالك كل التوفيق يا بطل، ومهما حصل هتفضل ابن النادي الأهلي”.

تريزيجية الاهلي الزمالك

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