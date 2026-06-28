تغطية رياضية| نادي خليجي يقترب من ضم تريزيجيه

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية رياضية حيث كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الرياض السعودي من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الأهلي للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مذيعة صدى البلد تفاصيل ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فإن المفاوضات بين جميع الأطراف شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الأهلي، فيما وصلت المباحثات مع اللاعب إلى مراحلها الأخيرة، تمهيدًا لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى أن الإعلان النهائي عن انتقال تريزيجيه قد يتم عقب انتهاء مشاركته الحالية في بطولة كأس العالم، في ظل رغبة نادي الرياض في تدعيم صفوفه بإحدى أبرز الصفقات خلال الميركاتو الصيفي.

https://www.youtube.com/shorts/T3XXdZxHju0