فرج عامر: بلال عطية ينتقل إلى راسينج سانتاندير الإسباني | تفاصيل

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن انتقال لاعب الأهلي الشاب بلال عطية إلى راسينج سانتاندير على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يتيح تمديد الإعارة، عقب تمديد تعاقده مع الأهلي.

بلال عطية

وأوضح فرج عامر أن بلال عطية، صاحب الـ18 عامًا، والذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب (رقم 10)، سينضم إلى الفريق الإسباني الصاعد حديثًا إلى LaLiga، متمنيًا له التوفيق في تجربته الاحترافية الجديدة، في خطوة تعكس استمرار تواجد مواهب الأهلي الشابة في الملاعب الأوروبية.

أعلن بلال عطية لاعب الأهلي السابق انطلاق تجربته الاحترافية الجديدة في الملاعب الإسبانية، بعد انتقاله من الأهلي إلى راسينج سانتاندير على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعرب اللاعب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن سعادته بخوض هذه الخطوة، موجهاً الشكر لإدارة الأهلي على تعاونها خلال المفاوضات ومنحه فرصة الاحتراف، مشيراً إلى اعتزازه باستمرار ارتباطه بالنادي الأحمر بعد تجديد عقده مؤخراً.

وأكد عطية عن امتنانه لمسئولي راسينج سانتاندير على الثقة التي وضعوها فيه، مؤكداً عزمه على تقديم أفضل ما لديه ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم المقبل.

وحرص اللاعب على توجيه الشكر للشركة المسئولة عن إدارة أعماله، مشيداً بالدور الذي لعبته في إتمام انتقاله إلى النادي الإسباني.

ووجه التحية لكل من دعمه خلال الفترة الماضية، مؤكداً تطلعه لبدء المرحلة الجديدة من مشواره الكروي بحماس كبير وطموحات واسعة.