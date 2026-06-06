قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحريض أولادها بالدعاء على والدهم.. تحرك عاجل من القومي للطفولة ضد سيدة المقابر
ثابت عند 51.75 جنيه.. سعر الدولار مساء اليوم في السوق الرسمي
آخر 6 نجوم فازوا بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم
تصعيد خطير.. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
لأول مرة.. قناة إسرائيلية تبث وثائقي عن كواليس زيارة السادات لتل أبيب عام 1977
الصفقة التاريخية.. أمير هشام يستعيد ذكرى مرور عام على إعلان الأهلي التعاقد مع زيزو
لا تنوي التهدئة.. الخارجية الإيرانية: هجوم أمريكا على سيريك وقشم انتهاك لوقف إطلاق النار
قاعدة بيانات موحدة وتمكين رقمي.. كيف تدعم المنصة الجديدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
أخبار التكنولوجيا | تحديث جديد من واتساب يثير فضول الملايين .. ChatGPT يسجل أسرع نمو في تاريخ التطبيقات
برلماني يقترح كارت مجاني وكاش باك لضم 45 مليون محفظة إلكترونية لمنظومة الدفع الرقمي| تفاصيل
الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية
جوارديولا يغازل صفقة برشلونة المنتظرة.. ويشيد بمشروع فليك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب الناشئين : الجميع لا يعلم صعوبة العمل مع تلك المرحلة العمرية

منتخب الشباب
منتخب الشباب
ياسمين تيسير

أعرب حسين عبد اللطيف، المدير الفني لـ منتخب الناشئين، عن سعادته بما حققه الفريق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال مشوار البطولة، رغم صعوبة المنافسة والتحديات التي واجهت المنتخب.

وقال حسين عبد اللطيف مدرب منتخب الناشئين، في تصريحات على هامش تكريم اتحاد الكرة لصغار الفراعنة، إن الكثيرين لا يستوعبون صعوبة العمل مع لاعبين في هذه المرحلة العمرية، واصفًا إياها بأنها أخطر سن بالنسبة للاعب كرة القدم، مشيرًا إلى أنه عمل على غرس قيم حب الوطن وإنكار الذات داخل المجموعة منذ اليوم الأول.

وأوضح المدير الفني، أنه كان يمنح اللاعب الذي يصنع هدفًا مكافأة أكبر من اللاعب الذي يسجل، من أجل ترسيخ ثقافة العمل الجماعي داخل الفريق، مؤكدًا أن المنتخبات الأفريقية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تمتلك مستويات قوية للغاية.

وتحدث حسين عبد اللطيف عن خسارة المنتخب أمام تنزانيا، مؤكدًا أنها جاءت عبر ركلات الترجيح التي وصفها بركلات الحظ والبخت، مشيرًا إلى أن كبار نجوم كرة القدم في العالم وعلى رأسهم محمد صلاح سبق لهم إهدار ركلات ترجيح.

وأضاف، أن التحدي الحقيقي الذي واجه المنتخب تمثل في مواجهة المغرب مجددًا وكسر الحاجز النفسي أمام صاحب الأرض، موضحًا أنه ركز بشكل كبير على تهيئة اللاعبين نفسيًا قبل المباراة، وأخبرهم بأنه يتحمل المسؤولية كاملة من أجل تخفيف الضغوط عنهم.

وأكد مدرب منتخب الناشئين، أن الميدالية التي حققها الفريق تُعد إنجازًا جيدًا ونعمة كبيرة، رغم اعتقاده بأن المنتخب كان يستحق مركزًا أفضل، مشددًا على أن فضل الله كان حاضرًا طوال مشوار البطولة.

ووجه عبد اللطيف الشكر إلى لاعبيه على التزامهم الكبير داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنهم قدموا ما طلبه منهم وأكثر، كما أشاد بدور وسائل الإعلام في إنصاف اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

واختتم المدير الفني حديثه بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، مؤكدًا أنه تحمل الكثير من الانتقادات بعد قرار تعيينه، كما وجه الشكر إلى هاني أبو ريدة، مشيرًا إلى أنه سبق أن منحه الثقة وعينه مدربًا عامًا في جيل شيكابالا.

منتخب الناشئين المغرب كاس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

بالصور

بالأبيض الكاجوال.. نسرين آمين تستعرض جمالها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

هل قلة النوم تسبب السرطان؟.. علاقة مقلقة بين الأرق وأورام الثدي

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر
اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر
اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد