لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم.. صور

نشر الإعلامي أحمد عبد الباسط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطات وصورًا من مران منتخب مصر، الذي أُقيم اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر

ويواصل المنتخب بقيادة الجهاز الفني استعداداته في مدينة سبوكين الأمريكية، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية قبل المواجهة المرتقبة أمام أستراليا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، حرص على عقد جلسة مع هيثم حسن داخل معسكر المنتخب، بعد شعور اللاعب بالإحباط بسبب عدم المشاركة في المباريات الماضية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن صلاح طلب من هيثم حسن التركيز في التدريبات وعدم الاستسلام، مؤكدا له أنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وأن الجهاز الفني سيحتاج إليه بشكل طبيعي في أي مباراة خلال الفترة المقبلة، وطالبه بالاستعداد لاستغلال الفرصة عندما تأتي.