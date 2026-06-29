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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور

طائرة خاصة
طائرة خاصة
يسري غازي

على غرار الدورى المصري وإرسال درع لقب الدورى الممتاز فى طائرة خاصة خلال الموسم المنقضى والذى توج به نادي الزمالك للمرة الـ 15 فى تاريخه تقرر قيام اتحاد الكرة التنزاني إرسال درع الدورى بنفس الطريقة غدا الثلاثاء فى الجولة الأخيرة من الدورى المحلي.

ويواجه فريق سيمبا نظيره فريق كينوندوني غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من عمر الدوري التنزاني.

فيما يلتقى فريق يانج أفريكانز نظيره جاكيت تنزانيا في تمام الساعة الرابعة عصر غد الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري التنزاني.

ويمتلك فريق الكرة الأول بنادي يانج أفريكانز 72 نقطة في جدول الدوري الممتاز ويتصدر بشكل مؤقت ترتيب المسابقة المحلية في تنزانيا.

بينما حل في مركز الوصيف فريق الكرة الأول بنادي سيمبا برصيد 70 نقطة خلف نظيره فريق يانج أفريكانز في مطاردة مثيرة حتى الأمتار الأخيرة من عمر الدوري التنزاني.  

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري التنزاني إرسال درع الدوري التنزاني في طائرة هليكوبتر غدا الثلاثاء والهبوط قبل الجولة الأخيرة من الدوري التنزاني في صراع اللقب بين ناديي يانج أفريكانز وسيمبا.

ومن المقرر أن تكون الجولة الأخيرة نارية لحسم لقب الدوري بين الغريمين غدا الثلاثاء.

الزمالك الدوري التنزاني سيمبا يانج أفريكانز طائرة خاصة

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