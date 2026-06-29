أمير هشام: الأفريقي التونسي مهتم بالتعاقد مع سيف الجزيري

كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الأفريقي التونسي وضع المهاجم سيف الجزيري، لاعب الزمالك، ضمن أبرز أهدافه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

سيف الجزيري

وأوضح أمير هشام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التقارير التونسية أشارت إلى وجود اهتمام جاد من جانب إدارة الإفريقي بحسم صفقة الجزيري، في ظل سعي النادي لتدعيم خط هجومه.

ولم تتطرق التقارير إلى وجود اتفاق رسمي حتى الآن، بينما يبقى مستقبل سيف الجزيري مع الزمالك مرتبطًا بقرار النادي خلال فترة الانتقالات الجارية.