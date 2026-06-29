ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي

أكد ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، أنه يتمنى مواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، حال نجاح الفراعنة في تجاوز عقبة أستراليا بدور الـ32.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مرتقبة أمام أستراليا، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32، سعيًا لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي.

وقال ياسر إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يخشى مواجهة المنتخب الأرجنتيني، رغم وجود ليونيل ميسي، الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في العالم، مؤكدًا أن المنافسة داخل المستطيل الأخضر تختلف، وأن هدفه الأول دائمًا هو تحقيق الفوز مع منتخب بلاده.

كما استعاد مدافع الأهلي ذكريات مواجهة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية، موضحًا أن المباراة شهدت موقفًا أثار انفعاله بعدما واصل لاعبو الفريق الأمريكي اللعب رغم سقوط زميله مروان عطية مصابًا، وكادوا أن يسجلوا هدفًا.

واختتم ياسر إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أنه دخل في مشادة مع ميسي خلال تلك المباراة، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز حدود الانفعال داخل الملعب، بينما لم يتمكن النجم الأرجنتيني من فهم ما قاله بسبب اختلاف اللغة.