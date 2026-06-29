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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
عبدالله هشام

يواجه منتخب البرازيل منافسه اليابان اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب البرازيل لمواصلة طريقه نحو اللقب السادس في تاريخه بينما يحلم منتخب اليابان بكتابة فصل غير مسبوق في تاريخه المونديالي عبر تجاوز أحد أكبر عمالقة اللعبة والتأهل للأدوار النهائية من البطولة.

ويدخل منتخب البرازيل البطولة تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي وسط آمال جماهيرية كبيرة بإنهاء سنوات الابتعاد عن منصة التتويج بعدما فشل "السيليساو" في حصد كأس العالم منذ نسخة 2002 كما ودع آخر نسختين من الدور ربع النهائي.

تاريخ مواجهات البرازيل واليابان

وسبق وواجه منتخب البرازيل منافسه  اليابان في 14 مباراة حقق خلالها "السيليساو" 11 انتصارًا مقابل تعادلين بينما فازت اليابان في مناسبة واحدة فقط.

وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في مباراة ودية شهد مفاجأة كبيرة بفوز اليابان بنتيجة 3-2 وهو ما يمنح لاعبي الساموراي دفعة معنوية قبل لقاء الليلة رغم أن المواجهات الرسمية تظل شاهدة على التفوق البرازيلي وفي مقدمتها الفوز الكبير بنتيجة 4-1 في كأس العالم 2006.

ورغم البداية المتعثرة بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل فريق فإن المنتخب البرازيلي نجح في استعادة توازنه سريعًا بعدما حقق انتصارين متتاليين على هايتي واسكتلندا بالنتيجة نفسها (3-0) ليؤكد تصاعد مستواه مع تقدم البطولة ويبعث برسالة قوية إلى منافسيه بأنه بدأ يدخل أجواء المنافسة الحقيقية.

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