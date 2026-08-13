جامعة المنصورة تنظم قافلة طبية وبيطرية وتربوية بقرية تاج العز

نظمت جامعة المنصورة، قافلة طبية وتثقيفية متكاملة بقرية تاج العز التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وبمشاركة كليات الطب، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، ووحدة المرأة الآمنة.

وتأتي القافلة في إطار استراتيجية جامعة المنصورة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، ودعم جهود الدولة في توسيع نطاق الخدمات الصحية والتوعوية بالمناطق والقرى، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية والتخصصية التي تمتلكها كليات الجامعة في تلبية احتياجات المواطنين.

وشملت القافلة خدمات طبية وبيطرية وتوعوية وتربوية، حيث أجرت الفرق الطبية الكشف على 310 حالات في مختلف التخصصات، مع تحويل 48 حالة لاستكمال الفحوصات أو تلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب توقيع الكشف البيطري على 1946 من الحيوانات والطيور، وتقديم جلسة تثقيف صحي لـ60 سيدة، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية والتربوية والترفيهية للأطفال.

وأشرف على أعمال القافلة الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور ياسر لطفي، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة عبير زكريا، عميد كلية التمريض، والدكتورة سحر توفيق، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

كما شارك في تنسيق القافلة الدكتور غادة القنيشي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رباب سلامة، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جبر، وكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة الإمام، وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح رمضان خميس، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال البقري، مدير وحدة المرأة الآمنة.

وقدمت كلية الطب خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات، شملت الأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأمراض الصدرية، وطب وجراحة العيون، وطب الأطفال، والأمراض الباطنة، والروماتيزم والمناعة، بإجمالي 281 حالة، من بينها 100 حالة في طب وجراحة العيون، و50 حالة في كل من الأمراض الجلدية والأمراض الباطنة، و25 حالة في الأنف والأذن والحنجرة، و20 حالة في طب الأطفال، و17 حالة في النساء والتوليد، و8 حالات في الجراحة العامة، و7 حالات في الأمراض الصدرية، و4 حالات في الروماتيزم والمناعة.

كما شاركت كلية طب الأسنان في القافلة من خلال تقديم خدمات الكشف والفحص للحالات المترددة، حيث تم توقيع الكشف على 29 حالة، مع تقديم الإرشادات اللازمة للحفاظ على صحة الفم والأسنان، والتوعية بأهمية المتابعة الدورية والاهتمام بصحة الأسنان واللثة والوقاية من المشكلات التي قد تؤثر على صحة الفم.

وفي الجانب البيطري، نفذت كلية الطب البيطري قافلة علاجية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالدقهلية، تضمنت توقيع الكشف وصرف الأدوية، إلى جانب تقديم الإرشادات للمربين حول أساليب الحفاظ على صحة الحيوانات ورعايتها. وشملت الخدمات الكشف على 28 رأسًا من الأبقار والجاموس، و100 رأس من الأغنام والماعز، و18 من الدواب، بالإضافة إلى 1800 من الدواجن، بإجمالي 1946 حالة من الحيوانات والطيور.

وقدمت كلية التمريض جلسات للتوعية الصحية تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بصحة الأم والطفل والأسرة، من بينها أهمية الولادة الطبيعية، والألف يوم الذهبية ودورها في بناء صحة الطفل منذ فترة الحمل وحتى السنوات الأولى من عمره، إلى جانب وسائل تنظيم الأسرة وأهمية الصحة الإنجابية.

كما تناولت التوعية ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وسبل الوقاية والتعامل السليم معهما، وأهمية التغذية الصحية خلال المراحل العمرية المختلفة، إلى جانب التوعية بالمشكلات الصدرية التي قد تصيب الأطفال وطرق التعامل معها والوقاية من مضاعفاتها.

وشاركت وحدة المرأة الآمنة من خلال جلسة تثقيف صحي استفادت منها 60 سيدة، تناولت التعريف بدور الوحدة والخدمات التي تقدمها لدعم المرأة وتمكينها وحمايتها من مختلف أشكال العنف والتمييز، إلى جانب التوعية بمخاطر ختان الإناث وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية، ومخاطر زواج القاصرات وما يرتبط به من آثار صحية واجتماعية وتعليمية، مع التأكيد على أهمية استكمال الفتيات لتعليمهن والحفاظ على حقوقهن.

وامتدت خدمات القافلة إلى الأطفال من خلال مشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة بمجموعة من الأنشطة التربوية والتعليمية والتثقيفية والترفيهية، تضمنت أنشطة لتنمية التآزر الحركي والبصري، وقصصًا تفاعلية لتنمية مهارات التحدث والاستماع والتعبير، وألعاب الفك والتركيب لتنمية المهارات الذهنية، إلى جانب أنشطة منتسوري لتنمية المهارات الحسية.

كما شملت الأنشطة استخدام بطاقات تعليمية للحيوانات والملابس وأجزاء جسم الإنسان لتنمية المهارات الحياتية، والرسم والتلوين والرسم على الوجوه والقص واللصق، واستخدام العرائس القفازية في أنشطة تقليد الأصوات، إلى جانب تقديم إرشادات تربوية للأمهات حول التعامل مع بعض المشكلات السلوكية التي قد تظهر خلال مرحلة الطفولة المبكرة، بما يتناسب مع خصائص هذه المرحلة واحتياجات الأطفال.

وتؤكد القافلة حرص جامعة المنصورة على الوصول بخدماتها التخصصية إلى المواطنين في مواقعهم، وتقديم خدمات متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والبيطرية والتوعية الصحية ودعم المرأة والأنشطة التربوية للأطفال، بما يعزز الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية للجامعة ويدعم جهودها المستمرة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.