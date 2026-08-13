محافظ الدقهلية: مهلة 5 ساعات لإخلاء قطعة أرض بمنطقة امتداد أبو الليل المطلة على شارع الجيش من المواشى

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية حول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بملف الإشغالات والتعديات بمدخل المدينة، والثاني يخص مشروعات التطوير العمراني وتحسين الحركة المرورية بميدان سندوب.

حيث رصد محافظ الدقهلية خلال جولته وجود تجمع لرؤوس الماشية في قطعة أرض فضاء بمنطقة امتداد أبو الليل المطلة على شارع الجيش خلف الجدارية الرئيسية بمدخل المدينة الشرقي، وهو ما يمثل تشوهاً بصرياً ومخالفة للاشتراطات الجمالية والحضارية، خاصة في موقع يعتبر واجهة للمحافظة.

وأصدر المحافظ توجيها الى محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بإخلاء القطعة بالكامل من الماشية خلال مهلة لا تتجاوز خمس ساعات، مع إعطاء تعليمات صارمة لجهات التنفيذ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فور انتهاء المهلة، تشمل، مصادرة رؤوس الماشية المخالفة، وتحرير محضر

غرامة فورية ضد مالكها.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار، الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدخل المنصورة، بما يليق بمكانتها كعاصمة للمحافظة، وحماية الثروة الحيوانية من خلال نقلها إلى مواقع مخصصة تراعي الاشتراطات الصحية والبيطرية، وردع أي ممارسات مماثلة تضر بالمنظر العام وتعطل خطط التجميل.

وانتقل المحافظ إلى ميدان سندوب للوقوف على سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن خطة رفع الكفاءة على الوجه الأكمل، مشددا على، الإسراع بوتيرة العمل للانتهاء من تطوير الميدان، ورفع كفاءة الأرصفة المحيطة بالميدان، مع توحيد ألوان ونمط البلاط والإنارة لتتناغم مع الهوية البصرية للمدينة، وتجميل الميدان بزراعة الأشجار الدائمة الخضرة، وتنسيق المسطحات الخضراء.

كما وجه المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق المستمر مع إدارة المرور، للقيام بمتابعة يومية للمواقف والتزام السائقين بخطوط السير والمسارات المستحدثة داخل الميدان وحوله، وفرض غرامات فورية على المخالفين للوحات التنظيم والمسار الإلزامي، والتي تهدف إلى منع التكدس المروري في الميدان والحفاظ على المظهر الحضاري.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، بل تأتي في سياق خطة شاملة لإعادة تأهيل المداخل الرئيسية للمدن بالمحافظة، مع إشراك المواطنين في الحفاظ على المكتسبات التي يتم تحقيقها.