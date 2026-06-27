زيكو يحذر البرازيل قبل مواجهة اليابان : الساموراي تطور كثيرا ولا يتوقف عن الركض

وجه الأسطورة البرازيلية زيكو تحذيرًا إلى منتخب البرازيل قبل المواجهة المرتقبة أمام اليابان، مؤكدًا أن منتخب "الساموراي" أصبح أكثر قوة وتطورًا، ولم يعد منافسًا سهلًا كما كان في السابق.



وقال زيكو إن المنتخبين يعتمدان على أسلوب هجومي ويسعيان لفرض شخصيتهما على أرض الملعب، مشيرًا إلى أن البرازيل يجب أن تكون حذرة من السرعة الكبيرة والتحركات المستمرة للاعبي اليابان، الذين لا يتوقفون عن الركض طوال دقائق المباراة.



وأضاف أن المنتخب البرازيلي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال آخر مباراتين، كما أصبحت التشكيلة الأساسية أكثر استقرارًا ووضوحًا، وهو ما يمنح الفريق أفضلية قبل اللقاء.



واختتم زيكو تصريحاته بالتأكيد على أن اليابان الحالية تختلف كثيرًا عن الماضي، موضحًا أنه خلال فترة قيادته للمنتخب الياباني حرص على خوض مباريات ودية أمام منتخبات أمريكا الجنوبية وإفريقيا من أجل تطوير الفريق ورفع قدرته على منافسة المدارس الكروية المختلفة، وهو ما انعكس على المستوى الذي يقدمه المنتخب الياباني في الوقت الحالي.