تشكيل مباراة كرواتيا وغانا في كأس العالم

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي كرواتيا وغانا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.
وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي:
حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: ستانيشيتش - شوتالو - بونجو أسيتش - بيريسيتش.
خط الوسط: مودريتش - كوفاسيتش - فلاسيتش - سوتشيتش - باتورينا.
خط الهجوم: بوديمير.
فيما جاء تشكيل منتخب غانا كالتالي:
حراسة المرمى: أساري.
خط الدفاع: سينايا - أدجيتي - لوكاسن - مينساه.
خط الوسط: بارتي - أورسو - سيبو.
خط الهجوم: سوليمانا - أيو - سيمينيو.
ويحتل منتخب غانا وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.