الـ 21 له في كأس العالم.. مودريتش يخوض مباراته الـ200 مع منتخب كرواتيا

خاض لوكا مودريتش مباراته رقم 21 في كأس العالم، أمام بنما، وذلك منذ ظهوره الأول في البطولة في نسخة 2006 فقط، وهي المباراة رقم 200 له مع منتخب كرواتيا.

ويقترب موديريتش من أرقام رومالدو وميسي مع منتخباتهما، حيث خاض كريستيانو رونالدو (24 مباراة) وليونيل ميسي (28 مباراة).

ويعد هذا هو الفوز الثالث لمنتخب كرواتيا في 5 مباريات ضد منتخبات اتحاد الكونكاكاف في كأس العالم، ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يحافظ فيها على نظافة شباكه أمام منافس من اتحاد الكونكاكاف.

وأصبح أنتي بوديمير رابع لاعب يسجل لمنتخب كرواتيا بعد دخوله كبديل في مباراةٍ بكأس العالم، بعد برونو بيتكوفيتش ولوفرو ماير في 2022 وإيفيكا أوليتش في 2002.

وسجل لوكا مودريتش دقة تمرير بلغت 88% ضد بنما (69 من 78)، ونجح في 80% على الأقل من تمريراته في جميع مبارياته الـ 19 التي بدأها كأساسي في كأس العالم.

وسجل البدلاء 3 من آخر 8 أهداف لمنتخب كرواتيا في كأس العالم، وقبل ذلك، كان البدلاء مسؤولين عن هدف واحد فقط من أصل 36 هدفاً لكرواتيا في البطولة (باستثناء الأهداف العكسية).

وقدم جوسيب ستانيشيتش تمريرته الحاسمة الثانية لمنتخب كرواتيا في عام 2026 في جميع المسابقات. لاعب واحد فقط لديه أكثر من تمريرة حاسمة واحدة للمنتخب هذا العام وهو إيفان بيريشيتش، الذي قدم تمريرتين أيضاً.

وبعمر 34 عاماً و336 يوماً، أصبح أنتي بوديمير أكبر هداف لمنتخب كرواتيا في كأس العالم، مُحطماً الرقم القياسي السابق الذي سجله إيفيكا أوليتش ضد الكاميرون في 2014 (34 عاماً و277 يوماً).

ومنتخب بنما هو المنتخب السادس والخامس من اتحاد كونكاكاف الذي يخسر مبارياته الخمس الأولى في تاريخ البطولة، بعد المكسيك في 1950، السلفادور في 1982، كندا في 2022، هايتي والعراق في 2026.