الإعلام الإيراني يتحدى الفراعنة: منتخبنا لا يُقهر.. ومصر بوابة التأهل

أثار تصريح منسوب لوسائل إعلام إيرانية جدلاً واسعاً قبل مواجهة منتخب مصر المرتقبة في كأس العالم 2026، حيث نشر الناقد الرياضي أحمد جلال تصريحات وسائل الإعلام الإيرانية عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: منتخب إيران لا يُقهر.. والتأهل سيكون بأيدينا عبر بوابة مصر.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.



حضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

تقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم إيران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.