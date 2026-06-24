مونديال 2026.. آخر تحضيرات منتخب مصر لمواجهة إيران.. صور

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

و نشر الإعلامي هشام حنفي لقطات من تحضيرات لاعبي منتخب مصر لمواجهة إيران في ختام دور المجموعات بكأس العالم.

وشارك في المران 24 لاعباً، بينما أدى حمدي فتحي برنامجا تأهيليا بعد إصابته بآلام في الخلفية، وأدى حسام عبد المجيد برنامجا علاجيا، وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

حضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

تقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم إيران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.