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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. غياب ثنائي سوبر عن منتخب مصر في مواجهة إيران

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
القسم الرياضي

يفتقد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ثنائي سوبر فى مواجهة نظيره منتخب إيران فى كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب إيران صباح يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة في ختام دور المجموعات ضمن منافسات مونديال 2026.

ويغيب الثنائي حمدى فتحي عقب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية فى مباراة نيوزيلندا التي حقق خلالها الفراعنة الكبار فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما يغيب حسام عبدالمجيد مدافع الفراعنة الكبار بعد تعرضه للإصابة فى الوجه وفقا للبروتوكول الطبي الذي يخضع له اللاعب.

مران حماسي للمنتخب 

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

شارك في المران 24 لاعباً، بينما أدى حمدي فتحي برنامج تأهيلي بعد إصابته بآلام في الخلفية، وأدى حسام عبد  المجيد برنامجا علاجيا، وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو  العلا، طبيب المنتخب. 

حضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

تقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم إيران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.

منتخب مصر مونديال 2026 حسام حسن حسام عبدالمجيد منتخب إيران

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