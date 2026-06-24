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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 سيناريوهات.. احتمالات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام إيران في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة حاسمة ستحدد بشكل كبير هوية المتأهلين عن المجموعة السابعة.

 ورغم حسم منتخب مصر التأهل في وجود ثلاث احتمالات سواء في صدارة الترتيب أو في وصافة المجموعة أو ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات.

التأهل كأول المجموعة 

يحتاج منتخب مصر للفوز على إيران، بغض النظر عن نتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا.

أو تعادل منتخب مصر مع إيران، لكن يجب فوز بلجيكا على نيوزيلندا بنتيجة 2-0.

التأهل كثاني المجموعة 

في حال تعادل منتخب مصر مع إيران، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق 3 أهداف.

أو في حال خسارة منتخب مصر أمام إيران، مع تعادل بلجيكا ونيوزيلندا.

التأهل ضمن أفضل ثوالث بالمجموعات 

يتم التأهل في المركز الثالث حال الخسارة أمام إيران، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا.

ورغم تعدد السيناريوهات، يبقى المنتخب المصري في وضعية مريحة نسبيًا قبل الجولة الأخيرة، حيث يملك أكثر من فرصة لعبور دور المجموعات، بينما يظل الفوز هو الخيار الأقصر والأكثر أمانًا لحسم الصدارة مبكرًا وتجنب أي حسابات معقدة.

وبين طموح الفراعنة في مواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، ورغبة إيران في قلب الترتيب، تبدو المواجهة مرشحة لأن تكون واحدة من أبرز مباريات المجموعة.

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