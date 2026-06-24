قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس
موعد مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم والقنوات الناقلة
مجدي مرشد: 30 يونيو ثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية
لأول مرة| الحكومة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتوربينات الرياح.. وتنفيذ محطة بالجنيه المصري
3 سيناريوهات.. احتمالات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026
ملخص ونتائج وأهداف الجولة الثانية وترتيب مجموعات كأس العالم 2026
زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد أول يوليو
عرض رسمي من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع تريزيجيه
قاليباف: نلتزم في سياساتنا بأمن المنطقة.. وضمانه عبر دولها نفسها
بالأسماء.. الصحة تغلق مركزين طبيين غير مرخصين بمطروح وبني سويف
مصر خارج نطاق الرؤية .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريباته بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

شارك في المران 24 لاعباً، بينما أدى حمدي فتحي برنامج تأهيلي بعد إصابته بآلام في الخلفية، وأدى حسام عبد  المجيد برنامجا علاجيا، وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو  العلا، طبيب المنتخب. 

حضر مران منتخب مصر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين، أعضاء المجلس.

تقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم إيران وبلجيكا في المركز الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.

منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026 إيران هاني أبو ريدة مران منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

الجنيه الذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن

زوجة حسام حسن: ارتديت الحجاب 20 عامًا عن قناعة ثم تخليت عنه لهذا السبب |فيديو

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

ترشيحاتنا

طارق الهوبى

سلامة الغذاء تطلق مبادرة أفريقية لتطوير النظم الرقابية الداعمة للابتكار الغذائي

جانب من توقيع البروتوكول

البورصة وجهاز تنمية المشروعات يوقّعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. صور

قرار جديد من اليوم برفع العائد على شهادات ادخار البنك الأهلي

مفاجاة لعملاء البنك الأهلي.. رفع الفائدة على شهادات الادخار وعائد جديد يصل إلى 19.5%

بالصور

لوك لافت .. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد