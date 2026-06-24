انسجام وانضباط .. «شبانة» يكشف أسرار اقتراب منتخب مصر من التأهل وكواليس المعسكر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر بات قريبًا للغاية من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بحالة الانضباط والتركيز التي فرضها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن داخل معسكرات الفراعنة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "منتخب مصر تأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم بنسبة 95%، بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام إيران".

وأضاف: "حسام حسن يصر على غلق معسكر المنتخب وإقامة التجمعات في مشروع الهدف، وهو ما كان له دور كبير في التزام اللاعبين والحفاظ على استقرار غرفة الملابس".

وتابع: "أصبح هناك تفاهم كبير وتركيز واضح بين الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة".