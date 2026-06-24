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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«البلاك ستارز» تحرج «الشياطين الثلاثة».. منتخب غانا يفرض التعادل السلبي على إنجلترا في كأس العالم

إنجلترا وغانا
إنجلترا وغانا
حسن العمدة

حسم التعادل السلبي مباراة إنجلترا وغانا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد جيليت ستاديوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ونفذت ركلة حرة لصالح منتخب إنجلترا في منتصف ملعب غانا الدفاعي ، مررها رييس جيمس الى ديكلان رايس الذي أطلق تسديدة صاروخية نحو المرمى ولكن مرت فوق العارضة بقليل في الدقيقة 14.

ومر نوني مادويكي لاعب منتخب إنجلترا من الجهة اليمنى ومن ثم أرسل كرة عرضية إلى منتصف منطقة الجزاء ارتقى لها ديكلان رايس وسددها بالرأس ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 37.

وانطلق هاري كين لاعب منتخب إنجلترا خلف تمريرة بينية دقيقة ضربت خط الدفاع، وأطلق تسديدة قوية من مسافة واعدة نحو الزاوية اليمنى السفلية، لكن الحارس بنيامين اساري تصدى لها في الدقيقة 68.

وارتقى نيكو أورايلي لاعب منتخب إنجلترا لمقابلة كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ، لكن رأسيته ارتدت في العارضة لتضيع فرصة خطيرة في الدقيقة 87.

مباراة إنجلترا وغانا إنجلترا وغانا كأس العالم 2026 كأس العالم

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