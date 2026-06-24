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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دقيقة صمت في معسكر فرنسا حدادًا على والدة ديشامب قبل مواجهة النرويج بكأس العالم 2026

مران فرنسا
مران فرنسا
محمد سمير

حرص لاعبو منتخب فرنسا والجهاز الفني والإداري على الوقوف دقيقة صمت خلال تدريبات المنتخب، حدادًا على وفاة والدة المدير الفني ديدييه ديشامب، في لفتة إنسانية مؤثرة عكست حالة التلاحم داخل معسكر الديوك خلال بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت دقيقة الصمت قبل انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب الفرنسي في الولايات المتحدة، حيث تجمع اللاعبون وأفراد البعثة لتقديم واجب العزاء لمدربهم الذي غادر المعسكر مؤقتًا متوجهًا إلى فرنسا لحضور مراسم جنازة والدته.

وأظهرت اللقطات حالة من التأثر بين أعضاء البعثة الفرنسية، في وقت يسعى فيه اللاعبون لتقديم الدعم المعنوي لمدربهم قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب النرويج في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن رسميًا مغادرة ديشامب لمعسكر المنتخب بعد تلقيه نبأ وفاة والدته، على أن يتولى مساعده غي ستيفان قيادة الفريق بشكل مؤقت حتى عودته.

ورغم الأجواء الحزينة داخل المعسكر، واصل المنتخب الفرنسي استعداداته للمواجهة الحاسمة أمام النرويج، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على المنتخب النرويجي، ما يجعل اللقاء بمثابة مواجهة مباشرة لحسم صدارة المجموعة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتعكس دقيقة الصمت حجم العلاقة التي تجمع ديشامب بلاعبيه، خاصة أنه يعد أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الفرنسية، بعدما قاد الديوك لتحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية.

ويأمل لاعبو فرنسا في تحقيق الفوز أمام النرويج وإهداء الانتصار لمدربهم في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه حتى عودته لاستكمال مشوار المنتخب في كأس العالم 2026.

فرنسا معسكر فرنسا والدة ديشامب النرويج كأس العالم 2026

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