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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وإيران في مقر النادي بالشاطبي وفرع سموحة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة  إذاعة مباراة منتخب مصر  أمام منتخب إيران عبر الشاشات العملاقة بمقر النادي بالشاطبي وفرع سموحة، وذلك يوم يوم  السبت الموافق 27 يونيو 2026 في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية  .

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطنى موعد أول مران لـ الفراعنة الكبار استعدادا لمواجهة إيران  في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر بقيادة حسام حسن المجموعة السابعة في كأس العالم، بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط.

وذلك بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

وقال ابراهيم حسن: المنتخب سيخوض مرانه في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية ، الرابعة والنصف فجرا بتوقيت القاهرة، استعدادا لمباراة إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

كان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطني أكد أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا، على أن يعود اللاعب  للمشاركة في المباريات وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

كما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب حسام عبد المجيد سلامة عظام الوجه، وسوف يعود للمشاركة مع منتخب مصر وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى:
1 ) منتخب مصر ..4 نقاط.

2 ) منتخب إيران .. نقطتين.

3 ) منتخب بلجيكا ..نقطتين.

4 ) منتخب نيوزيلندا ..نقطة واحدة.

مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى محمد سلامة مباراة منتخب مصر منتخب إيران نادى الاتحاد السكندرى

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