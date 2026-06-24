«فريق خدّاع» .. نجم الزمالك السابق: بدلاء منتخب مصر يصنعون الفارق.. وإيران تحتاج حذرًا خاصًا

علّق يحيى نبيل، لاعب الزمالك السابق، على ظهور منتخب مصر بصورة مميزة خلال أول مباراتين في دور المجموعات بكأس العالم أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

وأوضح نجم الزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، أن أداء منتخب مصر في الشوط الأول أمام نيوزيلندا كان مقبولًا ولم يكن سيئًا، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك دكة بدلاء قوية تضم عناصر لا تقل مستوى عن اللاعبين الأساسيين، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الحلول خلال المباريات.

وحذّر يحيى نبيل من منتخب إيران، مؤكدًا أنه فريق «خداع» من الناحية الفنية ويجب التعامل معه بحذر شديد، خاصة أن المواجهة المقبلة ستكون في غاية الأهمية في مشوار الفراعنة بالمونديال.