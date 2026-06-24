لازم نحترمه .. فرج عامر يتغنّى بأداء «كيروش» مدرب غانا في كأس العالم 2026

أشاد المهندس فرج عامر، بالمدير الفني لمنتخب غانا كيروش في مباراة إنجلترا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "لازم نحترم كروش مدرب غانا في كأس العالم، كروش عنده خطط دفاعية يجيد تدريب الفرق التي يتولي مسئوليتها عليها.. انجلترا بقيادة هاري كين حتي الدقيقة 70 مش عارفة تعمل حاجة مع غانا، الدفاع مقفول بالضبة والمفتاح، بالرغم من الفارق الرهيب في الإمكانيات والقيمة السوقية لكلا الفريقين".

وحرص نجوم المنتخب الغاني على إظهار جانب من ثقافتهم الخاصة قبل مباراة إنجلترا، حيث رافقتهم الطبول والآلات الموسيقية التقليدية في مشهد لافت عكس الروح المعنوية العالية والثقة الكبيرة داخل معسكر الفريق قبل اللقاء.

وسيطر الحماس والتفاؤل على بعثة منتخب "النجوم السوداء" فور وصولها إلى الملعب، وسط أجواء احتفالية تهدف إلى تحفيز اللاعبين قبل خوض واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات.