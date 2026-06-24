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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء نبيل: فخور بما يقدمه منتخب مصر.. وحسام حسن نموذج للمدرب الناجح

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، أن منتخب مصر بات قريبًا من التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه الفريق تحت قيادة المدير الفني حسام حسن خلال الفترة الأخيرة.

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "منتخب مصر تأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم بشكل شبه رسمي، وأصبحت هناك ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب".

وأضاف: "أداء منتخب مصر يشهد تصاعدًا مستمرًا منذ مباراة السعودية الودية، والجمهور المصري أصبح لديه ثقة في قدرة الفريق على مواجهة أي منافس".

وتابع: "ما وصل إليه المنتخب في الفترة الحالية يعود إلى العمل الذي يقدمه الجهاز الفني المصري بقيادة حسام حسن".

وأردف: "حسام حسن يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الأعمار الصغيرة نسبيًا، وأنا سعيد جدًا بما يقدمه المنتخب خلال الفترة الحالية".

وواصل: "منذ اليوم الأول وأنا أدافع عن حسام حسن، وسعيد للغاية بوجوده على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، لأن ذلك يؤكد أن المدرب المصري يمتلك الشخصية والقدرة على قيادة المنتخبات بكفاءة لا تقل عن المدربين الأجانب".

وأشار إلى شخصية المدير الفني للمنتخب قائلًا: "حسام حسن كان غيورًا للغاية أثناء مسيرته كلاعب، وكان يرفض الخسارة حتى في التدريبات، وهو ما انعكس على شخصيته التدريبية ونقله إلى اللاعبين داخل المنتخب".

وأضاف: "منتخب مصر أصبح يمتلك القدرة على العودة في المباريات حتى إذا لم يقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول، وهذا أمر يحسب للجهاز الفني واللاعبين، وأنا فخور جدًا بمنتخب بلدي".

وأكد: "منتخب مصر يمتلك مواهب مميزة، خاصة في ظل وجود جهاز فني على مستوى عالٍ قادر على تطوير إمكانات اللاعبين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن صاحب شخصية قوية، وعندما يكون لديه طلب من اتحاد الكرة يتمسك به ويصر على تنفيذه بما يخدم مصلحة المنتخب".

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