سُيقاتلون للبقاء.. طارق مصطفى يُحذر منتخب مصر من مواجهة إيران

يرى طارق مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن عمر مرموش لاعب لا غنى عنه في ارضية الملعب رغم تراجع مستواه في المباراتين الماضيتين من بطولة كأس العالم.

وقال طارق مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مصطفى زيكو يمتلك افضلية في ضربات الرأس وضد اجراء تغييرات كثيرة في مباراة ايران المقبلة ولابد من الحفاظ على التشكيل الأساسي.

وأضاف: منتخب ايران لديه اخطاء دفاعية وسيلعبون بقوة غير عادية في مباراة مصر المقبلة ولديهم أسلحة هجومية قوية.

وتابع: من المهم عدم استقبال أهداف امام ايران والتحكيم في كأس العالم غريب للغاية، عمر مرموش مش في حالته ولكن لاعب لا غنى عنه في ارضية الملعب ولديه مميزات عديدة مثل التسديدات والركلات الحرة من خارج منطقى الجزاء.