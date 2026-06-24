قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها
90 مليون يساندونا.. تعليق ناري من قائد منتخب إيران قبل مواجهة مصر
موجة حر شديدة في إيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 16 مدينة
الحكومة: استمرار نظام العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر يوليو
إيران: اتفاق إنهاء الحرب إعلان هزيمة لأمريكا
أحمد كجوك: مصر تستهدف خفض دين الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
الأوقاف لـ صدى البلد: إعادة فتح ضريح مسجد الحسين فجر الجمعة القادم
جمبلاط: حريصون على التواجد الميداني المستمر لمتابعة خطط الإنتاج الحربي
القدس تحذر من تراجع غير مسبوق في أعداد حراس الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال
التعليم: اليوم بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس STEM على نتائج امتحانات الثانوية العامة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك
غانا ضد إنجلترا.. كيروش يعلق بسخرية على الـVAR: "ربما ذهب لتناول القهوة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رغم جاهزيته الطبية.. لماذا يحرم "فيفا" منتخب مصر من حسام عبد المجيد أمام إيران؟

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمود أحمد

بينما يعيش منتخب مصر حالة من التفاؤل بعد الفوز المهم على نيوزيلندا والاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي في كأس العالم 2026، تلقى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أنباءً غير سارة بعدما بات المدافع حسام عبد المجيد خارج حسابات مباراة إيران المرتقبة ليس بسبب خطورة الإصابة وإنما نتيجة الإجراءات الطبية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالات الاشتباه بارتجاج المخ.

ويستعد "الفراعنة" لخوض مواجهة مصيرية أمام المنتخب الإيراني السبت المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بحثًا عن تأكيد التأهل ومواصلة المشوار المميز في النسخة الحالية من المونديال لكن المنتخب سيفتقد أحد أبرز عناصره الدفاعية في توقيت حساس.

إصابة مفاجئة أمام نيوزيلندا

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة مصر ونيوزيلندا التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1 تعرض حسام عبد المجيد لضربة قوية أسفل العين إثر احتكاك عنيف بالكوع تسببت في تورم واضح ما استدعى تدخل الجهاز الطبي بشكل سريع.

وبعد تقييم الحالة داخل الملعب قرر الجهاز الفني الاستفادة من التبديل الإضافي المخصص لحالات الاشتباه في ارتجاج المخ ليغادر اللاعب أرضية الملعب ويشارك محمد عبد المنعم بدلاً منه.

ورغم أن الفحوصات الأولية أكدت سلامة اللاعب وعدم وجود إصابة خطيرة فإن ذلك لم يكن كافيًا لضمان مشاركته في المباراة المقبلة.

بروتوكول "فيفا" يحسم الموقف

ووفقًا للوائح الطبية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن أي لاعب يتم استبداله تحت بند الاشتباه في ارتجاج المخ يخضع تلقائيًا لبرنامج متابعة ورقابة طبية صارمة حتى لو أثبتت الفحوصات عدم وجود إصابة خطيرة.

ويهدف البروتوكول إلى حماية اللاعبين من المضاعفات المحتملة لإصابات الرأس خاصة أن أعراض الارتجاج قد تظهر بعد ساعات أو حتى أيام من الإصابة وهو ما يجعل العودة السريعة إلى الملاعب مخاطرة كبيرة.

وتشمل الأعراض التي يراقبها الطاقم الطبي الصداع والدوخة واضطرابات التوازن والتركيز إضافة إلى الغثيان والقيء، لذلك يفرض "فيفا" فترة متابعة دقيقة تمتد إلى 72 ساعة على الأقل.

العودة للملاعب لا تتم بشكل مباشر

ولا تنتهي الإجراءات الطبية بانقضاء فترة المراقبة بل يبدأ اللاعب بعدها برنامجًا تدريجيًا للعودة إلى النشاط الرياضي يتضمن عدة مراحل متتالية تستغرق كل منها 24 ساعة على الأقل مع تقييم مستمر للحالة الصحية.

وفي حال ظهور أي أعراض جديدة خلال إحدى المراحل يتم إيقاف البرنامج والعودة إلى المرحلة السابقة ما يجعل عملية التعافي خاضعة لمعايير صارمة لا ترتبط فقط بشعور اللاعب بالتحسن.

كما يشترط "فيفا" حصول اللاعب على الضوء الأخضر من طبيب المنتخب والتأكد من جاهزيته البدنية والطبية الكاملة مع إمكانية الرجوع إلى طبيب المباراة المعتمد من الاتحاد الدولي قبل السماح له بالمشاركة مجددًا.

غياب شبه مؤكد أمام إيران

وبحسب الإطار الزمني المحدد في بروتوكول إصابات الرأس فإن فرص لحاق حسام عبد المجيد بمواجهة إيران تبدو شبه مستحيلة خاصة أن الفترة الفاصلة بين الإصابة والمباراة لا تسمح باستكمال جميع مراحل العودة بشكل آمن.

ورغم جاهزية اللاعب من الناحية الطبية وعدم وجود مضاعفات خطيرة فإن اللوائح الوقائية تمنعه من التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية لحين الانتهاء من البرنامج التأهيلي بالكامل.

وبالتالي سيضطر حسام حسن للبحث عن حلول بديلة في الخط الخلفي مع وجود محمد عبد المنعم كأبرز المرشحين لتعويض غياب مدافع الزمالك.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم 2026 حسام حسن حسام عبد المجيد مباراة إيران فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

أحمد ياسر ريان

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: جلسة مرتقبة بين بيراميدز وعلي ماهر لحسم تدريب الفريق

وزير الرياضة - وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات

وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون في تمكين الشباب

منتخب مصر

منتخبات العرب في كأس العالم.. تأهل مصري مغربي والبقية بين الأمل والخطر

بالصور

حقيقة تآكل الموتور بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي

تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد