ماذا يحدث إذا تعادل أو خسر منتخب مصر أمام إيران؟.. خبير لوائح يكشف التفاصيل

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأوضح العمايرة عبر حسابه على فيسبوك، أن منتخب مصر يضمن صدارة المجموعة في حال الفوز على إيران، بغض النظر عن نتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا، كما يمكنه التأهل في الصدارة أيضًا إذا تعادل مع إيران، بشرط فوز بلجيكا على نيوزيلندا بنتيجة 2-0.

وأضاف أن منتخب مصر قد يتأهل وصيفًا للمجموعة في حال التعادل مع إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف، أو في حال الخسارة أمام إيران مع انتهاء مباراة بلجيكا ونيوزيلندا بالتعادل.

وأشار إلى أن الفراعنة يملكون فرصة للتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، وذلك في حال الخسارة أمام إيران وفوز بلجيكا على نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة، في مباراة حاسمة لتحديد موقف الفراعنة من التأهل إلى دور الـ32.