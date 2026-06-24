طارق مصطفى: بعض الناس يتربصون لسقوط حسام حسن.. والمدرب المصري يفتقد للثقة

أشاد طارق مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، بأداء منتخب مصر في بطولة كأس العالم والفوز الأخير على منتخب نيوزيلندا.

وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: سعيد للغاية لمنتخب مصر وحسام حسن في كأس العالم، وتجربتنا تشبه المغرب واشعر بالقلق من عدم إعلاء الطموح عقب ضمان التأهل إلى دور ال٣٢ من كأس العالم.

وأضاف: لا يوجد في المغرب صدفة إنما هو هناك تخطيط لذلك المغرب يتواجد في نصف نهائي كأس العالم.

وتابع: المدربين المصريين يحتاجون إلى الثقة ليس على مستوى المنتخبات إنما على مستوى الأندية وهناك بعض الناس يتربصون لسقوط حسام حسن ولكنه ربنا وفقه في كأس العالم.