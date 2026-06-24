كأس العالم 2026| موعد مباراة البرازيل واسكتلندا والقنوات الناقلة

يخوض منتخب البرازيل مواجهة مهمة أمام نظيره الاسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "السيليساو" لحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة مشواره نحو اللقب.



موعد مباراة البرازيل واسكتلندا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، فجر الخميس 25 يونيو 2026.



القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واسكتلندا



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معلق المباراة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المواجهة إلى المعلق العماني خليل البلوشي.