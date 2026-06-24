إنفانتينو: ترامب سيحضر نهائي كأس العالم 2026 ويشارك في تتويج البطل

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها يوم 19 يوليو على ملعب نيوجيرسي.

وأوضح إنفانتينو أن ترامب سيكون حاضرًا خلال مراسم ختام البطولة، حيث سيشارك في تتويج المنتخب الفائز وتسليم كأس العالم إلى البطل عقب نهاية المباراة النهائية.

وتقام النسخة الحالية من المونديال بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما ستكون هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الرئيس الأمريكي إحدى مباريات البطولة.

وأشار رئيس "فيفا" إلى أن مراسم التتويج ستشهد أجواءً خاصة للاحتفاء بالمنتخب المتوج، تقديرًا للمشوار الذي قدمه حتى الوصول إلى لقب كأس العالم 2026.