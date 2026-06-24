تشكيل المغرب المتوقع أمام هايتي.. استقرار فني ورهان على الصدارة

وضع محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، اللمسات الأخيرة على تشكيل "أسود الأطلس" قبل المواجهة المرتقبة أمام هايتي، المقرر إقامتها فجر الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد حصد 4 نقاط في أول جولتين، عقب التعادل مع البرازيل والفوز على اسكتلندا، ليصبح على أعتاب حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

ويأمل "أسود الأطلس" في إنهاء مرحلة المجموعات بأفضل صورة ممكنة من خلال تحقيق الفوز على هايتي، وهو ما قد يمنحهم صدارة المجموعة ويعزز من ثقتهم قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وبحسب تقارير مغربية، فضل وهبي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بعدما أظهر اللاعبون مستوى مميزًا خلال المباراتين السابقتين، حيث لا يتجه المدرب لإجراء تعديلات كبيرة على التشكيلة التي خاض بها اللقاءات الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المغربي المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب (أو رضوان حلحال)، شادي رياض.

الوسط: أيوب بوعدي، عز الدين أوناحي، نايل العيناوي.

الهجوم: إسماعيل صيباري، إبراهيم دياز، بلال الخنوس.