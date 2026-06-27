كرواتيا وغانا في مواجهة فارقة لحسم بطاقة التأهل

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي كرواتيا وغانا على ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية عشرة كأس العالم FIFA 2026™، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى دور الـ32.

ويدخل المنتخب الكرواتي المباراة وهو يدرك أن التعادل أو الفوز سيكون كافياً لضمان العبور إلى الدور المقبل، في ظل المنافسة الشرسة على بطاقتي التأهل داخل المجموعة، بينما يترقب أيضاً نتيجة مواجهة إنجلترا وبنما التي قد يكون لها تأثير على ترتيب المجموعة النهائي.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب غانا اللقاء بطموحات كبيرة بعد نتائجه الإيجابية في أول جولتين، إذ فرض التعادل السلبي على إنجلترا بعدما قدم أداءً دفاعياً منظماً، وقبلها انتزع فوزاً ثميناً على بنما بهدف دون رد، ليؤكد قدرته على التعامل مع المباريات الحاسمة والحفاظ على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية.

مباراة كولومبيا والبرتغال والنمسا بث مباشر الأحد الساعة 00:00 صباحاً على beIN SPORTS MAX 2.

ستكون هذه المواجهة الأولى على الإطلاق بين منتخبي كرواتيا وغانا.

لم يخسر منتخب كرواتيا في مبارياته الأربع التي خاضها في كأس العالم ضد المنتخبات الافريقية (ف3 ت1)، حيث سجل ثمانية أهداف واستقبل هدفاً واحداً فقط.

سيكون منتخب غانا (المصنف 65) ثاني أقل المنتخبات تصنيفاً التي يواجهها منتخب كرواتيا في كأس العالم بعد روسيا في عام 2018 (المصنف 70). لم يخسر المنتخب الكرواتي أمام أي منتخب مصنف في المركز 40 أو أقل في البطولة (6 مباريات، ف4 ت2).

،خسر منتخب كرواتيا مباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات خاضها في دور المجموعات بكأس العالم (ف5 ت2)، وحافظ على نظافة شباكه في خمس من هذه المباريات.

بعد أن حافظ منتخب غانا على نظافة شباكه مرتين فقط في 15 مباراة بكأس العالم قبل نسخة 2026، نجح في الخروج بشباك نظيفة في مباراتيه الاثنتين في نهائيات هذا العام. لم يسبق لأي منتخب أفريقي الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات خلال دور مجموعات واحد في تاريخ البطولة.

في فوزه 1-0 على بنما، سدد منتخب كرواتيا ست تسديدات فقط منها اثنتان على المرمى، وهو أقل عدد مشترك من التسديدات وأقل عدد من التسديدات على المرمى في مباراةٍ فاز بها في كأس العالم.

نجح مارتن باتورينا في ست مراوغات ضد بنما، وهو أكبر عددٍ للاعب كرواتي في مباراةٍ بكأس العالم منذ دافور شوكر (7) ضد ألمانيا في 1998.

أصبح باتورينا خامس لاعب فقط يحصل على 7 أخطاء أو أكثر، ويكمل 6 مراوغات أو أكثر، ويفوز بـ 15 صراعاً ثنائياً أو أكثر في مباراةٍ بكأس العالم هذا القرن، والأول منذ البلجيكي إيدين هازارد ضد البرازيل في 2018.

في تعادله 0-0 مع إنجلترا، قام مارفين سينايا لاعب غانا بسبعة تدخلات، وهو أكبر عدد يقوم به لاعبٌ في مباراةٍ واحدة بكأس العالم في تاريخ منتخب غانا.

إذا شاركا كأساسيين في هذه المباراة، فقد يصبح لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش أول لاعبين كرواتيين يشاركان كأساسيين في 20 مباراة في كأس العالم، ثلاث دول فقط لديها أكثر من لاعب بدأ 20 مباراة أو أكثر في كأس العالم (ألمانيا - 5، الأرجنتين - 3، وبولندا - 2).

أشرف كارلوس كيروش مدرب غانا على 15 مباراة في كأس العالم (4 مع البرتغال، 9 مع إيران، 2 مع غانا)، وشهدت تلك المباريات تسجيل 29 هدفاً (15 له، 14 عليه)، بمعدل 1.93 هدف في المباراة الواحدة. هذا هو ثاني أقل معدل لأي مدربٍ قاد أكثر من 10 مباريات في النهائيات، خلف سفين غوران إريكسون فقط (1.85 - 24 هدفاً في 13 مباراة).