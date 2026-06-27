رجاء عدم الانزعاج.. رائحة غاز قد تنتشر بمناطق في الإسماعيلية غدًا

ناشدت محافظة الإسماعيلية السادة المواطنين بعدم الانزعاج حال الشعور برائحة الغاز، وذلك نظرًا لقيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي "تاون جاس" بأعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة الرئيسية بشارع الغابة بالطريق الدائري، وكذلك بمحطة تخفيض الضغط بمجمع إنتاج البيض بوادي الملاك بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي.

وأوضحت المحافظة أن الأعمال ستبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، وتستمر حتى الانتهاء منها، وقد يترتب عليها انتشار رائحة الغاز في بعض المناطق المحيطة.

وأكدت المحافظة أن هذه الرائحة ناتجة عن أعمال التشغيل وإضافة مادة الرائحة للغاز الطبيعي، ولا تمثل أي خطورة، مشيرة إلى أنه لن يتم قطع الغاز عن المواطنين، وأن جميع الأعمال تُنفذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.