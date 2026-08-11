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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخليدا لذكراه .. السويس تطلق اسم رمضان أبو الحسن على شارع بحي الأربعين

تخليدًا لذكراه.. السويس تطلق اسم رمضان أبو الحسن على شارع بحي الأربعين
تخليدًا لذكراه.. السويس تطلق اسم رمضان أبو الحسن على شارع بحي الأربعين
محمد ثروت

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس برئاسة اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس على إطلاق اسم الراحل النائب رمضان أبو الحسن دنقل على شارع «مظلوم» بحي الأربعين، تقديرًا لمسيرته الطويلة في العمل العام وخدماته التي قدمها لأبناء المحافظة على مدار سنوات 

ويأتي قرار إطلاق اسم رمضان أبو الحسن على الشارع تخليدًا لذكراه وتكريمًا لإسهاماته في العمل البرلماني والنقابي والأهلي والمجتمعي، حيث ارتبط اسمه بالعديد من الملفات والقضايا التي تخص أبناء محافظة السويس وكان من الشخصيات العامة البارزة في مجال العمل الخدمي 

وأكدت محافظة السويس أن القرار يعكس تقدير الدولة لكل من ساهم في خدمة المجتمع وترك بصمة واضحة في حياة المواطنين، في إطار الحرص على تخليد أسماء الشخصيات التي قدمت جهودا لخدمة المحافظة وأبنائها

قرارات خدمية جديدة في السويس

وشهد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس مناقشة والموافقة على عدد من القرارات والملفات الخدمية، من بينها طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، إلى جانب العمل على تطوير منظومة النظافة والتجميل والتشجير بمختلف المناطق

كما تضمنت القرارات استكمال تجهيز «شلتر» لإيواء الكلاب الحرة، وإنشاء كوبري أعلى مخر السيل بمدينة الملك عبدالله لربطها بالمناطق السكنية المجاورة، فضلًا عن إنشاء نقطة إطفاء بحي عتاقة وتوسعة نقطة الإسعاف بمدينة أحمد زويل

وشملت الموافقات أيضًا إنشاء محطة صرف صحي بمنطقة أبو ترك، وإنشاء ملعب مفتوح بقرية عامر ومركز شباب لخدمة منطقتي 46 وأبو ترك، بالإضافة إلى إقامة مسجد بمدينة الشهداء، في إطار خطة المحافظة للتوسع في الخدمات وتحسين مستوى المرافق المقدمة للمواطنين.


 

محافظة السويس حى الاربعين الراحل رمضان ابو الحسن حى السويس

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