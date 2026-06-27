تقارير: رغم الإصابة استمرار بينو ووليامز مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن موقف جناحي المنتخب الإسباني يريمي بينو ونيكو ويليامز من الاستمرار مع المنتخب في منافسات كأس العالم 2026 عقب تعرضهما للإصابة خلال مباراة الأوروجواي.

وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم أمام الأوروجواي والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف نظيف.

ووفقاً لصحيفتي (آس) و (ماركا) الإسبانيتين، فإن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ويليامز في العضلة الضامة في فخذه اليُمنى، فيما أثبتت الفحوصات التي أجريت على بينو عدم وجود كسر في العظام وإصابته بالتواء في مفصل الترقوة الأخرمي في كتفه اليُسرى.

وتم تصنيف الإصابتين على أنهما متوسطتين ولم يحدد الجهاز الطبي للمنتخب المدة المتوقعة لتعافي اللاعبين، ما يعني أن قدرتهما على المشاركة فيما تبقى من مباريات كأس العالم ستتحدد بناءً على تقدمهما اليومي في عملية التعافي.