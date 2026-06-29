مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم.. البرازيل تواجه اليابان وألمانيا تصطدم بباراجواي

تتواصل اليوم الإثنين منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بإقامة مواجهتين مرتقبتين ضمن الأدوار الإقصائية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة صراع المنتخبات الطامحة في مواصلة مشوارها نحو اللقب.

وتحظى مباراة البرازيل واليابان باهتمام واسع، لما يمتلكه المنتخبان من تاريخ كبير وإمكانات فنية مميزة، بينما يسعى المنتخب الألماني لتأكيد قوته عندما يلتقي منتخب باراجواي في مواجهة لا تخلو من الندية والإثارة.

جدول مباريات اليوم

* البرازيل × اليابان: الساعة الثامنة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

* ألمانيا × باراجواي: الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32

شهدت البطولة حتى الآن تأهل ثلاثين منتخبًا إلى دور الـ32، بعد منافسات قوية في دور المجموعات، حيث ضمت القائمة منتخبات: المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك، كوت ديفوار، هولندا، اليابان، السويد، الإكوادور، أستراليا، إسبانيا، الرأس الأخضر، مصر، إنجلترا، البرتغال، غانا، باراجواي، بلجيكا، السنغال، كرواتيا، والكونغو الديمقراطية.

ترقب لمواجهات قوية

وتزداد الإثارة في الأدوار الإقصائية مع تقارب مستويات المنتخبات المتأهلة، حيث تسعى جميع الفرق إلى مواصلة مشوارها نحو اللقب العالمي، بينما تتطلع الجماهير إلى مشاهدة مباريات مليئة بالندية والأهداف واللحظات الحاسمة.

وتعد مواجهتا اليوم من أبرز مباريات هذا الدور، خاصة لقاء البرازيل واليابان الذي يحمل طابعًا فنيًا خاصًا، إلى جانب المواجهة الأوروبية اللاتينية بين ألمانيا وباراجواي، في ظل رغبة كل منتخب في حجز مقعده بالدور التالي والاستمرار في المنافسة على كأس العالم