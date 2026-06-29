حارس مرمى جنوب أفريقيا: نغادر كأس العالم مرفوعي الرأس

أكد حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا، رونوين ويليامز، أن منتخب بلاده يغادر بطولة كأس العالم 2026 وهو يشعر بالفخر بما قدمه، رغم انتهاء المشوار بالخسارة أمام كندا في دور الـ32، مشددًا على أن اللاعبين أثبتوا قدرتهم على منافسة المنتخبات الكبرى وتركوا انطباعًا إيجابيًا خلال مشاركتهم في البطولة.

وقال ويليامز في تصريحات عقب نهاية المباراة إن منتخب جنوب أفريقيا دخل البطولة بطموحات كبيرة، وكان هدفه تقديم مستويات تليق بسمعة الكرة في البلاد، مشيرًا إلى أن الفريق أظهر شخصية قوية وروحًا قتالية حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يجعل الجميع يغادر المنافسات ورأسه مرفوع.

وأوضح حارس المنتخب أن البداية لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث تعرض الفريق لضغوط كبيرة بعد النتائج الأولى، سواء من الجماهير أو وسائل الإعلام، إلا أن اللاعبين تمسكوا بالثقة في أنفسهم، وعملوا بجد من أجل تحسين الأداء وإثبات أنهم يستحقون التواجد في هذا المحفل العالمي.

وأضاف أن المواجهة أمام كندا أظهرت الوجه الحقيقي لمنتخب جنوب أفريقيا، بعدما قدم اللاعبون مباراة قوية اتسمت بالالتزام والانضباط، مؤكدًا أن الفريق قاتل حتى النهاية وقدم كل ما لديه داخل أرض الملعب، رغم أن النتيجة لم تكن في صالحه.

وأشار ويليامز إلى أن المنتخب يضم مجموعة شابة من اللاعبين، وأن المشاركة في بطولة بحجم كأس العالم تمثل تجربة استثنائية ستنعكس بالإيجاب على مستقبل الفريق، موضحًا أن الاحتكاك بمنتخبات قوية يمنح اللاعبين خبرات كبيرة ستساعدهم في الاستحقاقات المقبلة.

واختتم حارس مرمى جنوب أفريقيا تصريحاته بالتأكيد أن الخروج من البطولة لن يقلل من قيمة ما قدمه الفريق، بل سيكون دافعًا لمواصلة العمل والتطور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدروس التي اكتسبها اللاعبون في هذه النسخة من كأس العالم ستكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، معربًا عن ثقته في قدرة هذا الجيل الشاب على تحقيق نتائج أكبر في البطولات القادمة