30 ألف جنيه للتذكرة.. أسعار حضور مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026 تثير الجدل

شهدت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 حالة من الجدل بين الجماهير، بعدما وصل سعر بعض الفئات إلى نحو 30 ألف جنيه مصري، في ظل الإقبال الكبير على حضور المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في أولى مباريات الأدوار الإقصائية بالبطولة.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة المصيرية التي يخوضها منتخب الفراعنة أمام أستراليا، حيث يسعى المنتخب الوطني لمواصلة مشواره المميز في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور التالي، وهو ما انعكس على حجم الطلب الكبير للحصول على التذاكر، خاصة من الجماهير المصرية المقيمة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وتنوعت أسعار التذاكر بحسب الفئات المختلفة والمقاعد داخل الملعب، إذ جاءت الفئات الاقتصادية بأسعار أقل، بينما ارتفعت أسعار مقاعد الدرجة الأولى والمنصات الرئيسية لتصل إلى نحو 30 ألف جنيه مصري، وفقًا لأسعار الصرف الحالية، وهو ما جعلها محط اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة عروضه القوية خلال البطولة، بعدما نجح في تجاوز مرحلة المجموعات وحجز مقعده في دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة قوية يتطلع خلالها لتحقيق الفوز وبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه بالنظام الجديد للبطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، سواء من مشجعي المنتخب المصري أو الجماهير الأسترالية، في ظل أهمية اللقاء الذي لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى الدور المقبل، بينما يودع الخاسر منافسات كأس العالم 2026.

وتتواصل استعدادات الجهاز الفني واللاعبين لخوض المواجهة المرتقبة وسط حالة من التركيز الكبير، في الوقت الذي يترقب فيه عشاق الكرة المصرية ظهورًا قويًا للمنتخب الوطني، أملاً في كتابة فصل جديد من الإنجازات في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم