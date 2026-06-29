مدرب المغرب قبل مواجهة هولندا: الحديث عن عدم عدالة قوانين كأس العالم مبالغ فيه

قدّم محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، رؤية هادئة بشأن الجدل الدائر حول نظام بطولة كأس العالم، مؤكدًا أنه لا يرى جدوى من الاعتراض على اللوائح المعمول بها، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب هولندا في دور الـ32 من البطولة.

قال وهبي إن الحديث عن عدم عدالة قوانين البطولة يعد وصفًا مبالغًا فيه، موضحًا أن جميع المنتخبات كانت على دراية كاملة باللوائح منذ إجراء القرعة، ولذلك لا يوجد ما يدعو للاعتراض في هذه المرحلة.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون بالكامل على الاستعداد للمباراة المقبلة، مشيرًا إلى أن النقاش حول نظام البطولة لن يغيّر شيئًا من الواقع، وأن احترام القوانين المعتمدة يظل واجبًا على جميع المشاركين.

نظام أفضل أصحاب المركز الثالث يثير التساؤلات

واعترف مدرب المغرب بأن نظام تأهل أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث ليس مثاليًا، موضحًا أنه يخلق بعض التعقيدات ويجعل حسابات التأهل أكثر صعوبة، خاصة مع اختلاف مواعيد مباريات المجموعات.

وأكد أن هذا النظام قد يخضع للمراجعة مستقبلًا، مع تطور البطولة وزيادة عدد المنتخبات المشاركة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يعمل على إدخال تعديلات تحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن بين جميع المنتخبات.

إسكتلندا مثال على صعوبة النظام

واستشهد وهبي بما حدث مع منتخب إسكتلندا، موضحًا أنه خاض مباراته الأخيرة في دور المجموعات يوم 24، دون أن يعرف بشكل واضح ما يحتاج إليه لضمان التأهل، في حين كانت منتخبات أخرى تمتلك صورة أوضح عن فرصها بعد اكتمال نتائج المجموعات الأخرى.

وأشار إلى أن هذا التفاوت في توقيت المباريات يمنح بعض المنتخبات أفضلية في معرفة السيناريوهات المطلوبة، وهو ما يجعل المنافسة أقل توازنًا في بعض الأحيان.

التركيز على هولندا

واختتم وهبي تصريحاته بالتأكيد أن منتخب المغرب لا ينشغل بالجدل الدائر حول اللوائح، بل يوجّه كامل تركيزه إلى مواجهة هولندا، مشددًا على أن الفريق يسعى لتقديم أفضل مستوياته وتحقيق نتيجة إيجابية تقوده إلى التأهل للدور التالي، بعيدًا عن أي نقاشات تتعلق بنظام البطولة أو آلية التأهل.