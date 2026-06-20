نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيوزيلندا على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم



وعقب نهاية الجولة الأولى تصدرت نيوزيلندا وإيران الترتيب بفارق الأهداف ، بينما جاءت بلجيكا في المركز الثالث، وحلت مصر في المركز الرابع، رغم تساوي الجميع برصيد نقطة واحدة

جدول ترتيب المجموعة

المركز الأول : نيوزيلندا برصيد نقطة.. سجل 2.. استقبل 2.. فارق الأهداف



المركز الثاني: إيران برصيد نقطة.. سجل 2.. استقبل 2.. فارق الأهداف



المركز الثالث: بلجيكا برصيد نقطة.. سجل 1.. استقبل 1.. فارق الأهداف



المركز الرابع :مصر برصيد نقطة.. سجل 1.. استقبل 1.. فارق الأهداف (0).

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.