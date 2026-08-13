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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: أكثر من 2.3 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية

تطوير الخدمات الطبية
تطوير الخدمات الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 2,381,519 خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال الفترة من يونيو 2025 حتى يوليو 2026، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتطوير المستمر للمنظومة الصحية.

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الخدمات شملت أقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية والعادية والتلفزيونية والمناظير والعمليات الجراحية الصغرى والمتوسطة وذات المهارة المتقدمة، إلى جانب تشخيص 3,045 حالة عن بعد تصدرتها مستشفى صدر المنصورة بـ200 حالة تليها مستشفى صدر طنطا بـ104 حالات.

تشغيل المبنى الجديد المطور بمستشفى صدر العباسية

ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي إلى رفع القدرات الاستيعابية والتشخيصية عبر تشغيل المبنى الجديد المطور بمستشفى صدر العباسية المكون من أربعة أدوار لزيادة خدمات الطوارئ والعيادات والرعايات، وتشغيل أكبر محطة لتوليد الأكسجين في مصر بالمستشفى نفسه، وتطوير الخدمات المركزية وقسم العزل بمستشفى الأمراض التنفسية بالعاشر من رمضان، وافتتاح قسم الرعاية المركزة الجديد بسعة 44 سريراً ووحدة الغسيل الكلوي وعيادة صحة الرئة والإقلاع عن التدخين بمستشفى صدر بني سويف. كما شهدت الفترة توسعات جغرافية شملت افتتاح مستوصف صدر الزاوية الحمراء لخدمة مليوني نسمة، وقسم جراحة الصدر والمناظير بمستشفى صدر الجيزة، وإدخال الأشعة المقطعية بالصبغة بمستشفى صدر دمنهور، وعيادة جراحة التجميل والحروق بمستشفى صدر المنيا، وعيادات التغذية العلاجية بمستشفيي المنيا وبني سويف خلال مارس 2026 لتعزيز جودة الخدمات والدعم الغذائي لمرضى الصدر.

وفي إطار رفع كفاءة العاملين أكد الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية تدريب 1560 من الأطباء والتمريض بمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية على تشخيص وعلاج الدرن وفق الأدلة الاسترشادية الحديثة لمنظمة الصحة العالمية وإدارة أدوية الدرن والإمداد الدوائي، إضافة إلى دورات في أساسيات الطب الرئوي ووظائف التنفس والرعاية المركزة التنفسية ومتابعة الحالات الحرجة ورصد وتحليل مؤشرات الدرن ومكافحة العدوى وإجراءات غسل الأيدي والحقن الآمن. كما حصلت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى صدر دمنهور على الجائزة الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية للمرة العاشرة على التوالي لتحقيق زمن قياسي عالمي في علاج الجلطات، وحصلت مستشفى صدر إمبابة على المركز الأول بالقاهرة الكبرى ومستشفى صدر كفر الشيخ على المركز الأول بمحافظتها في مكافحة العدوى والترصد.

وزارة الصحة الأمراض الصدرية وزير الصحة والسكان الخدمات الطبية العمليات الجراحية مستشفى صدر طنطا الطب العلاجي الأكسجين

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